شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز 6 أغانى فى ألبوم طارق الشيخ الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب طارق الشيخ من تسجيل أغانى ألبومه الجديد، ويعمل حالياً على وضع اللمسات النهائية من مكساج وماستر، ومن المقرر أن يتم طرحه خلال الأيام المقبلة، ومن أبرز أغانى الألبوم "بكام" وهى من كلمات هانى الصغير، وألحان وليد عبد العظيم، وتوزيع مجدى داوود، و"الشيطان احتار فى أمرك" من كلمات عصاح حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع ميدو مزيكا، و"عالم غريب" من كلمات سامح الكومي، وألحان سيد شعبان عبد الرحيم، وتوزيع الموسيقي طه الحكيم، و"الناس المكشرين"، من كلمات وألحان محمد النجار وتوزيع إسلام شيبسى، و"الجراح بتزل"، وهى من ألحان حسين محمود، وتوزيع أسامة عبد الهادى، و"وردة البيت" وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، فى أول تعاون بينهما، وتوزيع كريم عبد الوهاب، والألبوم يتضمن 8 أغنيات.

من ناحية أخرى طرح مؤخرا الشيخ كليب بعنوان "وردة البيت" وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، فى أول تعاون بينهما، وتوزيع كريم عبد الوهاب وإخراج محمد القاضى وإنتاج مصطفى السويفى ومحسن جابر، تم تصويره فى استوديو مصر استغرق يوما كاملا، وتدور فكرته فى إطار الدراما التى تمس كل إنسان فقد عزيزا عليه، وتواكب العديد من المناسبات والظروف التى يمر بها كل إنسان.

ويتعاون طارق فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم عزيز الشافعى وأشرف البرنس وطه الحكيم وتامر حجاج، وعصام حجاج وكريم عبد الوهاب وسيد شعبان عبد الرحيم وأحمد أمين وسامح الكومى وفضل الراوى وصلاح مندى ومحمد النجار وإسلام شيبسى وميدو مزيكا وهانى الصغير.