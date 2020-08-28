محمد منير: "شوفي يا مصر عيالك الحلوين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، دعم الفنان الكبير محمد منير، جمعية أصدقاء الكاتب أحمد بهاء الدين الخيرية. وشارك "منير" مقطع فيديو لإحدى المبادرات التي أطلقتها الجمعية والمتعلقة بالأطفال، وكتب: "إلى جمعية أصدقاء أستاذي ومعلمي وكاتبنا الكبير أحمد بهاء الدين، لكم محبتي وتقديري، شوفي يا مصر عيال مصر الحلوين". من ناحية أخرى، عقد منير جلسات عمل مع عدد من الشعراء والملحنين لاختيار وتسجيل أغاني ألبومه الجديد وهو الرابع والعشرين في مشواره الفني.

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