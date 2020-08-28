حسين الجسمي عن المرأة الإماراتية: "درة ثمينة نفتخر بك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفل الفنان حسين الجسمي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، بيوم المرأة الإماراتية.

وكتب: "درة ثمينة ودورها كبير وهام، وجودها جزء من التنمية الوطنية في كافة المجالات، كل عام والمرأة الإماراتية بخير، نحن نفتخر بك، يوم المرأة الإماراتية".

وتحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم المرأة الإماراتية في 28 أغسطس من كل عام.

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من ناحية أخرى، حققت أغنية "بالبنط العريض" لحسين الجسمي، نجاحا كبيرا، وتجاوزت عدد المشاهدات بعد أيام من طرحها بموقع يوتيوب 25 مليون مشاهدة.

أغنية "بالبنط العريض" كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان حسين الجسمي، توزيع توما.