بالصور.. أحدث ظهور لـ"أنجلينا جولي" مع ابنتها في لوس أنجلوس

بالصور.. أحدث ظهور لـأنجلينا جولي مع ابنتها في لوس أنجلوس

الجمعة 28 أغسطس 2020

ظهرت الفنانة العالمية أنجلينا جولي برفقة ابنتها فيفيان خلال تسوقهما في لوس أنجلوس، مؤخرًا، وفقا لصور نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حيث بدأت أنجلينا جولي أنيقة بفستان أسود وكمامة سوداء برفقة ابنتها التي حرصت على ارتداء الكمامة أيضًا.



وبدت أنجلينا جولي وكأنها أم أمريكية عادية تتعامل بطبيعتها، حينما ذهبت مع ابنتها فيفان البالغة من العمر 12 عامًا، لتبتاع المستلزمات الدراسية في لوس أنجلوس يوم الأحد.

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وشوهدت أنجلينا جولي البالغة من العمر 45 عامًا وهي تدفع عربة حمراء محشوة بأكياس بلاستيكية، حيث ظهرت أنيقة مع ارتداؤها فستانا أسود بدون أكتاف و"شبشب" فالنتينو الذي يباع بحوالي 700 دولار.

وفي وقت سابق، حاصرت الشائعات أنجلينا جولي، فبعد انتشار شائعة تزعم أن جولى تطلب من أبنائها التجسس على والدهم براد بيت، نشرت مجلة Globe خبراً يزعم أن جولي، لدرجة أن كل ما يعمل معها يخشى حتى تسريب نقطة مياه واحدة، وهذا ما تسبب فى أن كل ما يعمل لدى النجمة يكرها بشدة.

وأضافت المجلة أن جولى إذا شعرت بأن هناك شخصا يعمل لديها وغير جدير بالثقة تقر إعفاءه من الوظيفة دون تردد قبل حتى التأكد ما إذا كان جديراً بالثقة أم لا، ولكن فى الحقيقة الخبر يكذب نفسه بنفسه ولا يحتاج لأى نفى، فإذا كانت جولى تحكم البيت بقبضة من حديد فكيف يتم تسريب كل هذه المعلومات لمجلة نميمة ومعروفة بأن أخبارها ليست محل ثقة على الإطلاق.