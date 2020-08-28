الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق ٦ قذائف صاروخية من قطاع غزة المزيد

قصفت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر الجمعة، عبر طيرانها الحربي ومدفعيتها، موقعا لحماس في قطاع غزة.

وقال مصدر محلي لـ"الخليج 365"، أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت 3 صواريخ تجاه موقع لحماس شرقي حي التفاح بغزة ما أدى لاندلاع النيران فيه ووقوع أضرار مادية.

وأضاف المصدر أن الدبابات الإسرائيلية قصفت نقطة للضبط الميداني شرق رفح دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

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من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، رصد إطلاق 6 صواريخ من قطاع غزة باتجاه البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن طائرات حربية بالإضافة إلى دبابة أغارت على بنية تحتية تحت أرضية وموقع عسكري تابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة، وذلك ردًا على مواصلة إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة من القطاع نحو الأراضي الإسرائيلية.

وأضاف "يجري جيش الدفاع تقييمًا للأوضاع بشكل متواصل ويعمل بحزم ضد أي محاولة لارتكاب أعمال إرهابية ضد إسرائيل وخرق سيادتها"

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن صافرات الإنذار دوت في الغلاف قبل الإعلان عن سقوط الصواريخ في أماكن مفتوحة.