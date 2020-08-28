دونالد ترامب يقبل ترشيح الحزب الجمهوري له لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المزيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه قبل ترشيح الحزب الجمهوري له لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أنها ستكون الانتخابات الأهم في تاريخ بلاده.

وطالب ترامب، خلال كلمته لقبول ترشيحه من الجمهوريين لسباق الرئاسة، الناخبين الاختيار بين تدمير مصير أمريكا "في إشارة إلى خصمه جو بايدن"، أو خلق الوظائف وتعافي الاقتصاد.

وتعهد الرئيس الأمريكي، بالعمل على هزيمة فيروس كورونا وإيجاد لقاح قبل نهاية العام الجاري، وتابع "لدينا 4 لقاحات في مراحلها الأخيرة ومعدل الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة يشهد انخفاضا".

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كما شن ترامب هجوما على خصمه بايدن، قائلًا: "المرشح الديمقراطي ومن معه يزرعون الانقسام في بلادنا ولا يرون بلادنا أكثر الدول حرية ويبيع الوهم للمواطنين الكادحين".

وقال الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، "إذا وصل الديمقراطيون واليسار المتشدد للسلطة سيدمرون بلادنا"، وأوضح أنهم لا يقفون أمام أعمال الفوضى.

وعلى الصعيد الدولي، أكد الرئيس الأمريكي، أنه انسحب من الاتفاق النووي مع إيران لأنه كان اتفاقا مريعا وغير ملائم، كما أشاد بقوة بلاده في القضاء على تنظيم داعش وزعيمها البغدادي، والإرهابي قاسم سليماني.

كما تقدم ترامب بالشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل على معاهدة السلام، وتابع قائلًا: "هي أول اتفاق سياسي من نوعه منذ 25 عاما".