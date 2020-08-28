شكرا لقرائتكم خبر عن حفل غنائى بأوبرا الإسكندرية يضم أجمل أغانى وردة الجزائرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم مسرح سيد درويش، حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، وذلك تمام الثامنة من مساء الخميس الموافق 2 من شهر سبتمبر المقبل بتقديم عدد من أجمل أغانى الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية.

ومن المقرر أن يحييها كل من السيد وهب الله، وإسلام مرسى، وكريم زيدان، وهايدى، وشروق شريف، سوف عدد من أجمل أغانى وردة أبرزهما "بتونس بيك، على عينى،العيون السود، ميدلى من كل بستان وردة، فى يوم وليلة، وحشتونى، حكايتى مع الزمان، ليالينا، لعبة الأيام".. وغيرها.

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برنامج عودة أنشطة الأوبرا بالقاهرة، شمل حفلات لكوكبة من كبار نجوم الموسيقى والغناء فى مصر والوطن العربى منهم المطرب على الحجار والفنان مدحت صالح، أوركسترا القاهرة السيمفونى، رائد موسيقى ‏الجاز يحيى خليل والنفيخة، مسار إجبارى، فرقة أوبرا القاهرة، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، المنشدان وائل الفشنى - الشيخ ‏ايهاب يونس، بغدادى بيج باند، فرسان الشرق للتراث (عرض ريا وسكينة)، سعيد الارتيست، نسمة محجوب، اوركسترا صوت مصر ‏بقيادة المايسترو احمد عاطف، فرقة الرقص المسرحى الحديث (عرض دموع حديد)، فرقة باليه أوبرا القاهرة، نوران أبو طالب، وسط ‏البلد‎.‎

فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي قد تم تأسيسها فى الموسم الفنى لعام 2004 وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة وشاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية.