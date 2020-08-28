فيديو| ياسمين صبري مع الشيف التركي نصرت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو لها ويظهر بجوارها الشيف التركي الشهير نصرت.
وظهر الشيف في الفيديو وهو يقطع اللحم، ويضع الملح بطريقته المميزة، ولم تعلق "ياسمين" على الفيديو، بينما حاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها.
يذكر أن ياسمين صبري شاركت في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل "فرصة تانية"، بطولة أحمد مجدي، هبة مجدي، دياب، أيتن عامر، أشرف زكي، ومن إخراج مرقس عادل.
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