لهذا السبب محمد عبدالرحمن يوجه الشكر لجمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجه الفنان محمد عبدالرحمن "توتا"، الشكر لجمهوره، ولكل من هنأه أمس بعيد ميلاده.

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "بشكر كل الناس على الحب الكبير والتهاني في عيد ميلادي، الحمد لله على نعمة حب الناس وربنا يديمها علينا كلنا، وشكرا على التورتة الجميلة ربنا يخليلنا كل الناس اللي بنحبهم وبيحبونا".

الفنان محمد عبدالرحمن يشارك في بطولة فيلم "لص بغداد"، الذي يعرض حاليا بالسينمات، وهو من بطولة محمد إمام، ياسمين رئيس، أمينة خليل، ومن إخراج أحمد خالد موسى، وعرض له مؤخرا مسلسل "جمجوم وبم بم".