ليالي الصيفية| محمد نور بصحبة أولاده و"الشرنوبي" داخل البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منى الموجي:

يحرص نجوم الفن على الحصول على قسط من الراحة من العمل، في فصل الصيف، وقضاء عطلتهم في أماكن ساحلية، إما بصحبة الأصدقاء أو مع أسرتهم، لتعويضهم عن وقت انشغالهم طوال العام، بأعمالهم الفنية، ولشحن طاقة تساعدهم على مواصلة العمل باقي الشهور، ويشاركون جمهور ببعضها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي..

ونستعرض في السطور التالية أبرز صور نشرها الفنانين يوم الخميس من عطلتهم الصيفية..

محمد نور

شارك الفنان محمد نور جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، صورة تجمعه بابنائه، وهم يعتمدون نفس ملابس البحر.

محمد الشرنوبي

نشر الفنان محمد الشرنوبي، صورة من داخل البحر، بعدما خضع لجلسة تصوير جديدة، ووجه سؤالًا لجمهوره "مين بيحب البحر؟".

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سارة الشامي

شاركت الفنانة الشابة سارة الشامي، صورة جديدة لها مع جمهورها وخلفها البحر، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

جميلة عوض

نشرت الفنانة جميلة عوض عبر "إنستجرام"، صورة لها على شاطئ البحر، وظهرت ممسكة بأحد المشروبات الصيفية.

صفاء جلال

ونشرت الفنانة صفاء جلال عبر "إنستجرام"، صورة من أمام البحر.