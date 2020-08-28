سائق ماليكا أرورا يفشي أسرارها

رنا صلاح الدين - جاءت تقارير اعلامية تفيد بأن النجمة الهندية ماليكا أرورا، كانت قد اشتبهت في أن سائقها موكيش قام بتسريب معلوماتها الخاصة عنها وعن صديقها الممثل أرجون كابور في العام الماضي إلى شقيقه بابلو (سائق أرباز خان) زوجها السابق، وذلك قبيل عملية انفصالهما.

منذ العام الماضي، شوهدت ماليكا أرورا وأرجون كابور يتباهيان بحبهما لبعضهما البعض على الشاطئ، لتناول عشاء رومانسي ممسكين بأيديهم بينما تتابعهم عدسة المصورين في العديد من الأماكن في أوضاع عاطفية صاخبة توحي بمدى تعمق علاقتهما الحميمة، وغالبًا ما يواجه كلاهما انتقادات شديدة بسبب الفجوة العمرية بينهما، لكن كلاهما مستعد للارتقاء بعلاقتهما إلى المستوى التالي.

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قيل أيضًا أن سلمان خان وبوني كابور كانا غير راضين عن التقارب المتزايد بين أرجون وماليكا. كما أشارت التقارير إلى أن سلمان منع أيضًا أرجون ووالده بوني من دخول منزله، وشكت ماليكا في أن سائقها موكيش قام بتسريب معلوماتها الخاصة إلى شقيقه بابلو حول علاقتها مع ارجون.

وبحسب المصادر أيضًا فإن موكيش وشقيقه بابلو تم توظيفهما كسائقين من قبل أرباز له ولزوجته السابقة، واصل السائقان العمل مع الزوجين السابقين حتى بعد انفصالهما. وأشار التقرير إلى أن تشاجرت مع موكيش وحذرته عن التوقف عن تسريب معلومات حياتها الخاصة إلى شقيقه الذي يعمل لدى أرباز.