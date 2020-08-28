شكرا لقرائتكم خبر عن آية عبد الله تنتهى من تسجيل "فزورة صعبة" و"إنت إلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهيت المطربة آية عبد الله من تسجيل أغنيتين سينجل جديدتين، الأولى تحمل اسم "فزورة صعبة"، وهى من كلمات محمد عزام، وألحان كريم طارق، وتوزيع طه الحكيم، والثانية بعنوان "إنت إلى"، من كلمات حسام الرفاعى، وألحان كريم فتحي، وتوزيع إسلام الحسن، ومن المقرر أن يتم طرحه الأغاني علي فتره المتباعدة علي يوتيوب.

كما شاركت آية مؤخرا فى أوبريت غنائى وطنى بعنوان "طول مافينا نفس"، من كلمات فضل الراوى ومصطفى بركات وحسام عبد الواحد، وألحان وليد سامى ومحمد حربى، وتوزيع إسلام الحسن، وتسجيل ومكيس حسام جودة، وإخراج إيهاب عبد اللطيف، ويشارك فى حنان عطية، ومحمد سلطان، وهند رمضان، وأدهم على، وضياء ندا.

و من كلمات الأوبريت: بوجه كلامى لظالم عنيد.. نايم بيحلم وحلمه بعيد.. هيعرف تمامه ومقامه بصحيح.. ولازم هنضرب بإيد من حديد.. الله أكبر ياااااااااابلادنا.. يا أرضنا وأرض أجدادنا.. يا محلا نورك كل صباح.. وصوت ادانك عالمدنا.

جدير بالذكر أن آخر أعمال آية أغنية فى عيد الحب الماضى بعنوان "الحب ليه علامات"، وهى من كلمات إبراهيم دردير، وألحان كريم فتحى، وتوزيع إسلام الحسن.