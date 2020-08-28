الفنانة جنات تحتفل بعيد زواجها.. شاهد

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة المغربية جنات بعيد زواجها من المحامي المصري محمد عثمان في أجواء عائلية بمنزلها، وحرصت على مشاركة محبيها بصورة منها.

جنات ظهرت في الصورة تحتضن زوجها في حديقة منزلهما، بينما بدا الأخير حاملاً قالب كيك بسيط، في الوقت الذي ارتسمت بسمة قوية على وجههما بشكل عكس مدى سعادتهما، وقد ارفقت الفنانة بتعليق كتبت فيه: «كل يوم زي اول يوم يا احلي حاجة في كل يوم.. عيد زواج سعيد حبيبي».

زوج الفنانة المغربية نشر أيضاً صورة رومانسية تجمعه بجنات من رحلة بحرية جمتعهما على متن قارب، معلقاً عليها: «بحبك.. اللهم بارك فيكي واحفظك»، حيث تفاعل فانز جنات مع الصور بتعليقات هنأوا فيها الزوجين، متمنيين لهما حياة سعيدة مليئة بالحب الدائم.

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يُذكر أن جنات كانت قد احتفلت بزفافها إلى المحامي المصري محمد عثمان يوم 27 أغسطس عام 2017، في أحد فنادق القاهرة بحضور نخبة من ألمع نجوم الوطن العربي، وقد أهدته أغنية بعنوان «يا حماده»، ورُزق الزوجان بمولودتهما الأولى «جنات» مايو 2019، بينما انجبت الفنانة ابنتهما الثانية «جوليا» أغسطس 2020.

من ناحية أخرى، طرحت جنات مؤخراً ألبوم جديد بعنوان «أنا في انتظارك» الذي يحتوي على 11 أغنية، باللهجة المصرية، وقد تعاونت فيهم مع عدد كبير من الملحنين والشعراء.