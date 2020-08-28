موقف طريف يرويه محمود العسيلي لأول مرة عن تامر حسني.. جمعتهما مدرسة واحدة

رنا صلاح الدين - يستعد الفنان المصري محمود العسيلي لطرح كليب جديد لأغنية بعنوان «اختراع»، وهي ديو يجمعه بالنجم تامر حسني، في أول عمل فني يجمعهما.

وبهذه المناسبة، كشف العسيلي عن ذكرى طريفة تجمعه بنجم الجيل في طفولتهما، لافتاً أن حسني نفسه لم يكن متذكراً أن العسيلي كان أحد زملائه في المدرسة الابتدائية حتى روى له موقف شاركه العسيلي مع متابعيه في تعليق على صورة تجمعه بتامر حسني من البوستر الدعائئ لكليبهما المنتظر.

العسيلي كتب: «هحكي قصة محدش يعرفها خالص ، حتى تامر مكانش مجمع ان الشخص دا انا لحد ما فكرته و مات مالضحك، كنا في مدرسه واحده انا و تامر وانا كنت في سنه خامسه ابتدائي و تامر كان التلميذ اللي مسؤل عن عروض حفلات التخرج و كان هيغني و يعمل عرض استعراضي كبير و جابوله ٤ اصوات عشان يختار منهم حد يغني معاه بس كنا بنغني انجليزي و اخترني انا عشان اشارك في العرض و كنت فرحان اوي».

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وتابع: «الفكره من الموقف ان تامر نفس الشخص و نفس القلب اللي قابلته من ايام المدرسه لحد دلوقتي و عايز اقوله اني انا برضه فرحان نفس الفرحه و متشرف بإختيارك ليا لمشاركتك الأغنيه العسل دي و إحنا كبار و محققين احلامنا بالمناسبه انت بجد مخرج جامد يا تيمو يارب الأغنيه تعجبكم».

يُذكر أن أغنية «اختراع» أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج تامر حسني.