ريم البارودي تفوح أنوثة بفستان يكشف الكثير وهكذا احتفلت بعيد ميلاد توأم شقيقتها.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - خضعت الفنانة المصرية ريم البارودي لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المجلات، وحرصت على مشاركة الفانز بلقطات مميزة منها.

ريم اختارت للجلسة فستان مثير منفوش من الدانتيل، عاري الكتفين، وقصير من الأمام، ولملمت شعرها القصير للخلف بتسريحة بسيطة، متزينة بماكياج هادئ، هو الـ«لوك» الذي اشعّت فيه أنوثة وإثارة ولاقى اعجاب متابعيها.

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من ناحية أخرى، احتفلت البارودي بعيد ميلاد توأم شقيقتها «تيم وتاليا» اللذان أكملا عامهما السادس في أجواء مرحة ومبهجة، حيث نشرت صوراً ومقطع فيديو استعراضي للحفل الذي طغى عليه تفاصيل وصور الكارتون الشهير «توم وجيري»، سواء من حيث زينة الحفل، وحتى قوالب الكيك الصغيرة والكبيرة، حيث تلقت الفنانة تهاني متابعيها، متمنيين للتوأم حياة سعيدة وناجحة.

يُذكر أن ريم البارودي تجهز حالياً لبرنامج فني جديد تقدمه عبر شاشة النهار الفضائية، ومن المنتظر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل، وهي نفس القناة التي بدأت فيها ريم تجربتها كمذيعة لأول مرة من خلال تقديم برنامج «شارع النهار».