محمد رمضان في رحلة مع أسرته إلى دبي على متن طائرة خاصة.. صور وفيديو

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رنا صلاح الدين - سافر الفنان المصري محمد رمضان إلى دبي في رحلة عائلية برفقة زوجته وطفليهما «كنزي وعلي»، بالإضافة لشقيقه محمود وزوجته، وشقيقتهما إيمان وزوجها.
رمضان شارك الفانز أجواء رحلته العائلية بمقطع فيديو استعراضي، ظهر فيه الفنان المصري يمارس بعض التمارين الرياضية خلال رحلة السفر على متن طائرة خاصة، وذلك على أنغام أغنيته الشهيرة «نمبر 1».
يُذكر أن محمد رمضان طرح حديثاً كليب جديد لأغنية بعنوان «تيك توك»، والتي تعاون مفيها مع مغني الراب الأمريكي سوبر ساكو، والأغنية من كلمات وألحان فرغلي بلاكس، وتوزيع سوبر ساكو، والكليب من إخراج حسام الحسيني.
محمد رمضان
من ناحية أخرى، أعلن محمد رمضان عن تأجيله لمسلسل «الإمبراطور» الذي كان من المقرر أن يشارك به في المارثون الرمضاني المقبل، ويقدم فيه سيرة الفنان المصري الراحل أحمد زكي، في الوقت الذي كشف فيه عن تجهيزه لمسلسل جديد بعنوان «موسى».
رمضان تألق خلال موسم 2020 بمسلسل «البرنس» بمسلسل «البرنس» الذي شارك في بطولته أمام نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلي وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجي.
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