رشا مهدي تنثر البهجة بفستان كلاسيكي في جلسة تصوير ناعمة.. شاهد

رنا صلاح الدين - خضعت الفنانة المصرية رشا مهدي لجلسة تصوير جديدة، اختارت أن تظهر فيها بطلّة جمعت فيها بين البساطة والأناقة، وذلك بين أحضان الطبيعة.

رشا نشرت لقطات من الجلسة التي ارتدت فيها فستان طويل مكشوف الكتفين، ولملمت شعرها للخلف بتسريحة بسيطة، وكان لافتاً ابتسامة الفنانة التي اضفت على الجلسة بهجة مضاعفة، وقد ارفقت رشا الصور بتعليق كتبت فيه: «الحياة حلوة بس نفهمها»، كما كشفت عن حبها للفساتين الكلاسيكية بتعليق آخر كتبت فيه: «الفساتين الكلاسيك بالنسبة لي عشق.. مين بيحبها زيي؟».

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من ناحية أخرى، كان مسلسل «طاقة حب» آخر عمل درامي عُرض لرشا مهدي، وقد شاركت في بطولته أمام يسرا اللوزي، وأحمد حاتم، وأحمد صفوت، وأنوشكا، وجيهان خليل، وغيرهم، والعمل تأليف أحمد صبحي، وإخراج أحمد يسري.

رشا غابت عن المشاركة في دراما رمضان منذ موسم 2017، حيث عُرض لها في هذا العام مسلسل «رمضان كريم» الذي شاركت في بطولته أمام سيد رجب، شريف سلامة، روبي، ريهام عبدالغفور، محمد لطفي، نجلاء بدر، وغيرهم، والعمل تأليف أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبدالعزيز.