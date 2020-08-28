محمد عبدالرحمن يحتفل بعيد ميلاده مع زوجته وأصدقائه.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - احتفل الفنان المصري محمد عبدالرحمن بعيد ميلاده في أجواء مبهجة بحضور زوجته وعدد من أصدقائه المقربين، وحرص على مشاركة الفانز بصورة طريفة من أجواء الحفل.

محمد نشر صورة له أمام قالب كيك عيد ميلاده، وكان لافتاً تزيين القالب بصور من شخصيات وأشهر إفيهات الفنان الشاب في أعماله الدرامية، كما حمل اسمه الفني «توتا»، وارفق محمد الصور بتعليق شكر كل منّ هنأه بعيد ميلاده، حيث كتب: «شكر كل الناس على الحب الكبير والتهاني في عيد ميلادي .. الحمد لله على نعمه حب الناس وربنا يديمها علينا كلنا.. ربنا يخليلنا كل الناس اللي بنحبهم وبيحبونا».

من ناحية أخرى، كان مسلسل «الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق: جمجوم وبم بم» آخر ما عُرض لتوتا، وذلك عبر أحد منصات الانترنت، وقد شارك في بطولته أمام محمد سلام، ميرنا جميل، محمد محمود، محمد ثروت، أحمد صلاح السعدني، وعدد كبير من ضيوف الشرف، والعمل تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ومن إخراج إسلام خيري.