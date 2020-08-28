هل يشبه على ظفر هذا النجم الهوليوودي؟

رنا صلاح الدين - استطاع أحد متابعي النجم الباكستاني على ظفر أن ينال إعجابه بعد مشاركة مجموعة من الصور للممثل على وسائل التواصل الاجتماعي.

أظهرت الصور على ظفر وهو بصحبة النجم الأمريكي توم كروز، وأكد في تعليقه أن الممثلين يشبهان بعضهما البعض.

ونشر المتابع صورة لممثل "توب غان" على تويتر، ذكر المعجب على ظفر وسأله "هل أنت مع نيكول كيدمان؟ ".

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فيما أعجب آلاف المعجبين بصورة على ظفر وتوم كروز واتفق كثير منهم الناس على أن النجم الباكستاني يشبه الممثل الأمريكي.

في سياق آخر، كان ظفر قد واجه مشكلة قانونية، منذ أن تقدمت الممثلة ميشا شافي تتهمه بالتحرش الجنسي، ما دفع عدد أكبر من النساء اللاتي يزعمن قيام ظفر بالتحرش بهن.

أحد هؤلاء الأفراد هي هومنا رازا، مدونة باكستانية تكتب عن الإيجابية، التي سردت تجربتها أيضًا، وكيف تفاجأت بسلوك مغني البوب على عكس ما كانت تتوقع منه.