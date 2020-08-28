بسمة وهبة تطير في رحلة علاجية وتطلب الدعاء.. شاهد

رنا صلاح الدين - سافرت الإعلامية المصرية بسمة وهبة في رحلة علاجية خارج البلاد، وطلبت من متابعيها ومحبيها الدعاء لها، دون أن تكشف عن تفاصيل حالتها الصحية.

بسمة نشرت صورة من داخل طائرة، معلقة عليها: «رحلة علاجية خارج البلاد اللهم ارجعني مجبورة الخاطر وييسر لي الخير وتقبل دعاء الأحبة فلا تحرموني من دعائكم»، حيث تفاعل فانز وأصدقاء المذيعة المصرية مع الصورة بشكل كبير عبر تعليقات تمنوا فيها لبسمة الصحة والشفاء العاجل، داعين الله أن يردها سالمة مطمئنة إلى وطنها.

يُذكر أن بسمة وهبة كانت قد دخلت في حرب شرسة مع مرض السرطان منذ عدة سنوات، وقد خضعت لجلسات العلاج الكيمياوي التي فقدت على إثرها شعرها، ونجحت في هزيمة المرض، إلا أنها أثارت الشكوك بصورتها الأخيرة حول تجدد هجوم المرض عليها، خاصة أنها فقدت وزنها بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، ولم تكشف عن سبب تدهور حالتها الصحية.

من ناحية أخرى، شاركت الإعلامية بسمة وهبة في تقديم برنامج «كل يوم» على قناة ON إلى جانب الإعلامي المصري خالد أبو بكر، وذلك قبل توقف البرنامج منذ فترة قصيرة.