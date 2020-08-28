شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم ترقص مع زوجها.. والأخير: الموسيقى تطرد ظلمة النفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة دنيا سمير غانم في صورة جديدة مع زوجها الإعلامي رامي رضوان وهي ترقص معه خلال العطلة الصيفية، حيث نشر الصورة زوجها عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، مقتبسًا مقولة جبران خليل جبران، قائلا: " الموسيقى كالمصباح.. تطرد ظلمة النفس، وتنير القلب فتُظهر أعماقه.. جبران خليل جبران.. فما بالك لو كنت تستمتع بها وترقص مع من تحب، دي من عندي أنا جدعنه كده".



رامي رضوان عبر انستجرام

على صعيد آخر، تشارك النجمة دنيا سمير غانم في فيلم "تسليم أهالى" حيث جمعتها مشاهد بين هشام ماجد ولوسى وآخرون من النجوم والفيلم من تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوى.



دنيا سمير غانم ورامي رضوان

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وتدور الأحداث حول مطاردة الفنانة لوسى لـ بطلة الفيلم خلال الأحداث وذلك بسبب حبها الشديد لـ هشام ماجد الذى يجسد دور البطولة أمام دنيا، مما يضطروا إلى الهروب من لوسى لكى يتزوجان وتدورالأحداث بينهما في إطار كوميدى.

وفيلم "تسليم أهالي" يسجل البطولة المطلقة الأولى في السينما للنجمة دنيا سمير غانم بعدما قدمت أكثر من بطولة فى الدراما التليفزيونية على مدار السنوات الأخيرة، ويشاركها بطولة الفيلم هشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد أوتاكا على أن يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف منهم ايمى سمير غانم ولوسي وآخرين.

وغابت دنيا سميرغانم عن السينما على مدارالثلاثة سنوات الماضية حيث قدمت آخر أعمالها فيلم "لف ودوران" الذي قدمته عام 2016 مع النجم أحمد حلمي وشاركهما في البطولته كل من الفنانة صابرين، والفنان بيومي فؤاد وميمي جمال وجميلة عوض وياسر الطوبجى وأنعام سالوسة وشيرين الجمل وحمادة شوشة وتأليف منة فوزي وإخراج خالد مرعي.