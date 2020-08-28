شكرا لقرائتكم خبر عن هنا شيحة: أغير شكلى كثيرًا لأننى أعشق الألوان وليس اكتئابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة هنا شيحة، أنها تعشق التجديد وهذا سر ظهورها بالكثير من النيولوك، وكشفت عن أن ذلك ليس بسبب الاكتئاب لأنها شخصية لا تصاب بالاكتئاب عادة، فهى تعشق الألوان لذلك تقوم دائما بتغير لون شعرها، فتتذكر إنها فى إحدى المرات قررت تغيير لون شعرها للأسود وبعد أربع أيام قررت تغيير لونه مرة أخرى بسبب أن اللون الأسود فى الشعر عادة يحتاج لوضع الكثير من المكياچ وهى ليست من محبى وضع المكياچ.

وأضافت الفنانة هنا شيحة أثناء استضافتها فى برنامج "لايت شو" مع الإعلامية آية الغريانى على قناة الحياة، بسبب كثرة النيولوك لم يعد شعرها يطول كالسابق وأصبح ضعيفًا ما كان يضطرها أحيانا لتركيب وصلة شعر التى أدت لسقوط الكثير من شعرها عندما قررت إزالتها، وعن قضائها لوقت الصيف قالت، إنها دائما تقضيه فى المصايف وكانت دائما تقضى الصيف فى الجونة ولكن هذا العام لأول مرة تقضيه فى الساحل واستمتعت كثيرا جدا فى الساحل .

وأكدت الفنانة هنا شيحة، أن العلاقة القائمة بينها وبين أولادها هى علاقة صداقة، فهى لديها ولدين آدم ومالك، وأنتهى آدم هذا العام من المرحلة الثانوية، ويعتبر آدم هو الصديق المقرب لها، وأصدقائه هم أصدقائها، ودائما تحاول تعليمه أن يكون چنتل مان بمعنى أن يقف بفتح باب السيارة وكذلك باب الأسانسير، ولو خرج مع إحدى الفتيات هو من يقوم بدفع الحساب، ولا يرفع صوته على أى بنت مهما حدث، وهو لا يغير عليها نهائيا ولكنها تغار عليه جدًا.

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وعن مشاركتها فى مسلسل "شاهد عيان" مع الفنان حسن الرداد قالت، عندما عرض على المسلسل أعجبت بشخصية ندى التى سأقدمها فتعتبر هى محور الأحداث، وأتذكر فى البداية قال لى الفنان حسن الرداد مازحا ياريتنى كنت ندى، فالحدوتة كلها قائمة عليها فمنذ أول حلقة تختفى ويبدأ فى رحلة البحث عنها وعندما تظهر يشك الجميع فى أمرها هل هى طيبة أم شريرة هل باعت زوجها وإبنتها وهل تعمل مع الحكومة، وتعتبر هذه من أوائل المرات التى يظهر فيها دور البطلة بخط درامى بمفردها، وأضافت، أنا سعيدة جدا بردود أفعال الجمهور على المسلسل وهى تجربة ناجحة بالنسبة لى، وللأسف لم يجمعني فى المسلسل مشاهد كثيرة مع حسن الرداد الذى سعدت بالعمل معه .

وأكدت الفنانة هنا شيحة إنها لابد أن تشعر بالورق التى ستقدمه قبل تقديمه فعلى حسب الورق تقوم بالموافقة أو الرفض، ولا يهمها الظهور بمشاهد كثيرة ولكن المهم تقديم عمل جيد، وبسبب قلة عملها فى السينما قالت، السينما لها سحر خاص قدمت فيها عملين هم عيار نارى وكنت ضيفة شرف، وأيضا فيلم الديزل عام ٢٠١٨، والأن تحضر لمشروع جديد ولكنه مازال فى مرحلة النقاشات .