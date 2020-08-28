شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربينى تعبر عن اشتياقها لـ نور عمرو دياب.. وابنة الهضبة ترد: أفتقدك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة دينا الشربينى، عن اشتياقها إلى نور عمرو دياب، ابنة الهضبة، حيث نشرت صورة نور وهى طفلة بينما يحملها والدها، وشاركت دينا الصورة مع الجمهور عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها عليها: "Miss my Noonoo"، وبعد دقائق ردت عليها نور، بنشر صورة لدينا عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها: "Miss my Dina Elsherbiny".

يأتى هذا بعد يوم من تعبير الفنانة شيرين رضا، عن اشتياقها لابنتها نور عمرو دياب، حيث نشرت عبر حسابها على إنستجرام، صورتين الأولى تجمعها بابنتها خلال فترة الطفولة وأخرى لابنتها وهى صغيرة، صحبتها بتعليق: "Miss my Noonoo".



نور عمرو دياب فى الأشهر الأولى من عمرها

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وفى المقابل، كشفت نور عمرو دياب، فى اليوم التالى عن صورة لها خلال فترة طفولتها مع والديها، ومن بين الصور الأسرية المتبادلة على السوشيال ميديا بين نور ووالدتها شيرين رضا، ظهرت نور فى الصورة الأولى مع الهضبة الذى كان يحملها على يديه وهى فى الأشهر الأولى من عمرها، وفى الصورة الثانية التى التقطها مع والدتها وكانت تحملها فوق كتفها بدا أنها كبرت بعض الشىء مقارنة بصورتها مع والدها، وصحبتهما بتعليقى: "hi dad - hi mom".



نور عمرو دياب تعبر عن اشتياقها لدينا الشربينى

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن النجم عمرو دياب، كان قد طرح مؤخرا أحدث كليباته "أماكن السهر" والتى تصدرت الأكثر استماعا ومشاهدة، والأغنية تم تصوير الفيديو كليب الخاص بها فى الساحل الشمالى، وهى من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أسامة الهندى ومدير تصوير مازن المتجول، إخراج أحمد النجار، إشراف عام موسى عيسى، وشاركته فى تصوير الكليب الفنانة دينا الشربينى.