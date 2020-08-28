شكرا لقرائتكم خبر عن مى عز الدين صاحبة مجموعة شركات عقارية فى مسلسلها "خيط حرير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل النجمة مى عز الدين تصوير مشاهدها فى مسلسلها الجديد "خيط حرير"، فى العديد من الديكورات الخاصة بالعمل منها منطقة المقطم وخلافه، حيث تمتلك مى مجموعة شركات كبيرة مقرها داخل القاهرة ودبى، ويتولى مساعدتها الفنان محمود عبد المغنى، وتدخل فى صراع مع سوسن بدر ونيقولا معوض، كما تبتعد مى عن الكوميديا فى هذا المسلسل وتقدم عمل درامى إحداثه تدور فى إطار اجتماعى.

ويكثف المخرج إبراهيم فخر ساعات تصوير المسلسل الذى تم استئنافه مؤخرًا، حيث يصور فخر مشاهد العمل يوميًا وبدون إجازات بعدما وضع خطة للانتهاء من تصوير العمل بالكامل منتصف شهر سبتمبر المقبل تمهيدًا لعرضه على الفضائيات.

وتعود مى عز الدين فى "خيط حرير" إلى نوعية المسلسلات الاجتماعية التى نجحت فيها خلال السنوات الماضية حيث قدمت هذه النوعية فى "وعد" و"حالة عشق" و "رسايل" والشك"، وذلك بعدما اتجهت إلى الكوميديا فى مسلسلها الأخيرة "البرنسيسة بيسة" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى.

مسلسل "خيط حير" يشارك فى بطولته إلى جانب مى عز الدين كلًا من محمود عبدالمغنى، سوسن بدر، نيكولا معوض، مى سليم، هنادى مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى ونسمة النجار وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج ابراهيم فخر.