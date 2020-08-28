شكرا لقرائتكم خبر عن حساب مزور للفنان توفيق عبد الحميد يجتاح تويتر بتصريحات مضروبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العديد من الشائعات طالت الفنان القدير توفيق عبد الحميد، رغم قلة أعماله على الساحة الفنية خلال الفترة الأخيرة، والتي آخرها حساب منسوب إليه عبر موقع تويتر، حمل بعض التغريدات المظللة المنسوبة إليه رغم أن له العديد من التصريحات السابقة أكد من خلالها عدم امتلاكه أي حساب على السوشيال ميديا.

المخرج الشاب أكرم البزاوى، نجل الفنان محمود البزاوى، أشار حول حساب منسوب على الفنان القدير توفيق عبد الحميد، بأنه مزور وليس حقيقيا وكتب أكرم البزاوى، معلقا على إحدى المنشورات للحساب المزور، عبر حسابه بموقع تويتر:" يا جماعة ده حساب مش حقيقي والله"، وبالنظر إلى الحساب المزور المنسوب إلى الفنان لم يتواجد به إلا منشورين فقط، وتم تدشينه الشهر الحالي.



حساب مزيف للفنان توفيق عبد الحميد

يشار إلى أن الفنان توفيق عبد الحميد، قال فى تصريحات سابقة، إن سبب انتشار تلك شائعة تحويل سيارة إلى تاكسى هى صفحات التواصل الاجتماعى المزيفة التى تحمل اسمه، مشيرا إلى أن لديه صفحة على موقع التواصل الاجتماعى ولكنها مجمدة وليس لديه أصدقاء على تلك الصفحة.

وكانت طالت الفنان توفيق عبد الحميد خلال السنوات الماضية عدد من الشائعات، منها اعتزاله الفن، وانتماؤه للإخوان، وتحويل سيارته لتاكسى، يعلق عليها فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ويكشف موعد عودته للشاشات من جديد.

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وأوضح عن سر غيابه طيلة هذه السنوات، يحكى توفيق عبد الحميد لـ"الخليج 365" قائلا: "أنا ابتعدت بإرادتى، لكننى لم أعتزل الفن، وعودتى متوقفة على عمل فنى جيد أعود به للجمهور بعد كل هذه السنوات، فالتمثيل بالنسبة لى الإمتاع، وفى المرحلة دى لازم استمتع عشان أقدم العمل بجودة ويقول الجمهور عودا أحمد مش مجرد كمالة عدد".

وأضاف توفيق، "كان من المقرر أن أشارك بعمل درامى فى رمضان 2016 اخترته بين 3 أعمال لأن الدور استفزنى، لكنى أصيبت بانزلاق غضروفى ومحصلش نصيب إنى أشارك فيه" .

وعن حقيقة علاقته بجماعة الإخوان، أوضح توفيق: "أنا شخص متمرد لا يمكن أن أنصاع لفرد أو جماعة ، لى وجهة نظر ولابد أن أناقش الآخرين ولا يمكن أنفذ توجهات دون اقتناع، فولائى ليس لشخص ولكن لله ثم وطنى مصر، لكن فيه كلام اتقال على لسانى من ناس غاوية معارك حقيرة، واخترت أن أتجاهل كل ذلك تجنبا لدخول معارك ليس لها أى قيمة".