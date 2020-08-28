شكرا لقرائتكم خبر عن جنات تحتفل بعيد زواجها بصورة ورسالة رومانسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة المغربية جنات بعيد زواجها، ونشرت صورة رومانسية مع زوجها محمد نعمان وعلقت: "كل يوم زى أول يوم يا أحلى حاجة فى كل يوم..happy anniversary my Love".

من جانبه، نشر زواجها المحامي محمد نعمان صورة له برفقة جنات عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، محتفلاً بعيد زواجه، موجها حديثه إلى زوجته، قائلا: "بحبك.. اللهم بارك فيكي واحفظك.. 27/8".

زواج الفنانة جنات عبر انستجرام ويأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من انجابهما الطفلة الثانية، حيث أطلقت عليها جنات اسم "جوليا"، بعد أن أنجبت طفلتها الأولي "جنات" من زوجها محمد عثمان نعمان والتي جمعتها به صورة رومانسية منذ أيام قليلة على حسابها الشخصي "إنستجرام". Advertisements

كانت جنات قد شاركت متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، صورة رومانسية مع زوجها محمد نعمان، معلقة عليها: "هدية العمر.. الزوج الحنون الصادق المخلص اللهم أدمها نعمة".

من ناحية أخرى وجهت النجمة المغربية جنات التحية لفريق عمل أحدث ألبوماتها "أنا فى انتظارك"، والذى طرحته السبت الماضى، وضم 11 أغنية محققًا نجاحًا كبيرًا.

وكتبت جنات على صفحتها الشخصية على "فيس بوك": "أنا بشكر كل الفنانين اللى اشتغلوا معايا فى الألبوم جميعا من أول الأسماء الكبيرة اللى كل اسم لوحده تاريخ لغاية الشباب الفنانين اللى لسة بيبدأوا بشكركم جميعا على الفن الجميل اللى أتقدم وبشكركم على النجاح والحالة اللى عملها الألبوم.. بشكركم فرد فرد وتمنياتى للجميع بالتوفيق والنجاح".

وكانت النجمة المغربية جنات، قد طرحت أغنيات ألبومها الجديد الذى يحمل اسم "انا فى انتظارك"، من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى ربيع، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وكشفت جنات تفاصيلها فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن أن الألبوم يحتوى على 11 أغنية باللهجة المصرية، متمنية أن تنال أغنيات الألبوم إعجاب جمهورها والتى راهنت بأن الأغنيات ستكون مفاجأة لجمهورها.