شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سامى فى معسكر مغلق لكتابة "نسل الأغراب" وبدء التصوير أول نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل المخرج محمد سامى معسكرا مغلقا داخل أحد فنادق القاهرة من أجل كتابة سيناريو مسلسله الجديد "نسل الأغراب" بطولة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث انتهى سامى من كتابة الحلقات الأولى من العمل وحدد أول نوفمبر المقبل موعداً لبدء التصوير بعد الانتهاء من التعاقدات مع الفنانين المشاركين فى البطولة.

واستقر محمد سامى على الفنانين المشاركين فى بطولة المسلسل واتفق معهم على كافة التفاصيل مقرر ابرام التعاقدات بشكل رسمى خلال الفترة المقبلة، وهم مى عمر، أحمد السعدنى، فردوس عبد الحميد، نرمين الفقى، وإدوارد وأحمد مالك وأحمد داش وعماد زيادة اضافة إلى عدد آخر من الفنانين.



صناع نسل الاغراب

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"نسل الأغراب"، مسلسل صعيدى، يجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، في الدراما لأول مرة، بعد تعاونهما سوياً في فيلمي "هرموب اضطرارى" الذى عاد به كرارة إلى السينما بعد غياب سنوات، وكذلك "حرب كموز" الذى ظهر فيه السقا كضيف شرف خلال المشهد الأخير من الفيلم.

وقدم محمد سامى مسلسل فى رمضان الماضى، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، احلام الجريتلى ومحمد جمعة وأيمن عزب وعلاء زينهم وآية سليم وإنتاج شركة سينرجى.