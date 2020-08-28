فنان يكشف عن تعرضه للتحرش على يد طبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، حكى الفنان تميم يونس، تفاصيل تعرضه للتحرش على يد أحد أطباء الأسنان المشهورين.

وأوضح في الفيديو أنه تأذى من خطأ طبي أحدثه طبيب في منطقة الفك، فنصحته أسرة خطيبته بالذهاب لطبيب معروف، وعلى علاقة أسرية بهم.

وكشف أنه دخل بالفعل غرفة الكشف، وفوجئ بالطبيب يسأله أسئلة غريبة، وبعدها فوجئ به يضع يده على منطقة حساسة، فصرخ "تميم" في وجهه إلا أنه فوجئ بالطبيب يتحدث بلهجة غاضبة وصوت مرتفع مؤكدا أنه "مجنون".

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وأضاف: "أنا شكيت في نفسي وخصوصا إنه قالي إني مش فاهم حاجة، وخرجت من العيادة وأنا مش مستوعب وحكيت لناس قالولي إنت بتخرف، وهو نفسه كلم عيلة خطيبتي قالهم إني كنت بنزف من الفك وكنت بخرف".

وأشار إلى أنه سمع بعدها عن حالات مماثلة حدثت مع نفس الطبيب، ومنذ فترة شاهد صورته في إعلان خارجي على أحد الطرق، فأصيب بحالة من "الهلع".

وتابع: "لقيت فنان من فترة كاتب اسمه برضو، وصدقني الموضوع تقيل على راجل، عشان الناس اللي بتقول البنت اللي بتتعرض للتحرش إيه اللي وداها هناك وكدة، بجد الله يكون في عون البنات اللي بيتعرضوا لحاجة زي كدة، أنا راجل وأقدر أدافع عن نفسي ومع ذلك تُهت لما حصلي الموقف ده".

يُذكر أن الفترة الأخيرة تشهد تشجيع المشاهير والنجوم للفتيات اللائي يتعرضن للتحرش للحديث عما مررن به ومواجهة المجتمع، والتقدم ببلاغات ضد من أضروا بهن حتى لا يهربوا من العقاب.