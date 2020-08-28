أحلام تحتفل بيوم المرأة الإماراتية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفلت الفنانة أحلام، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، بيوم المرأة الإماراتية.

وعلقت أحلام بكلمات قالها الشيخ زايد آل نهيان: "يوم المرأة الإماراتية، إن دور المرأة لا يقل عن دور الرجل، وإن طالبات اليوم هن أمهات المستقبل".

وتحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم المرأة الإماراتية في 28 أغسطس من كل عام.

يذكر أن أحلام لم تحدد حتى الآن موعد عودتها لإحياء حفلات غنائية، بعد انقطاعها بسبب أزمة فيروس كورونا.