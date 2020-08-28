تراند اليوم : حسين الجاسمي بيوم المرأة الإماراتية:” درة ثمينة ودورها كبير”

وجّه الفنان الإماراتي ​حسين الجاسمي التهنئة للمرأة الإماراتية بمناسبة عيدها، اذ كتب على صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “درّة ثمينة ودورها كبير وهام، ووجودها جزء من التنمية الوطنية في كافة المجالات كل عام والمرأة الإماراتية بخير .. نحن نفتخر بك، ​يوم المرأة الإماراتية”.

على صعيد آخر احتفل حسين الجسمي مؤخرا بعيد ميلاده الـ 41، اذ انه نشر صورة له من طفولته على حسابه الخاص وعلق عليها كاتبا: “اليوم أكمل هذا الطفل عامه الـ41 والحمدلله على كل نعمه” وأضاف : “واثق الخطوة بمحبّتكم وشامخ باحترامكم”