تراند اليوم : حسين الجاسمي بيوم المرأة الإماراتية:” درة ثمينة ودورها كبير”

وجّه الفنان الإماراتي حسين الجاسمي التهنئة للمرأة الإماراتية بمناسبة عيدها، اذ كتب على صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “درّة ثمينة ودورها كبير وهام، ووجودها جزء من التنمية الوطنية في كافة المجالات كل عام والمرأة الإماراتية بخير .. نحن نفتخر بك، يوم المرأة الإماراتية”.
على صعيد آخر احتفل حسين الجسمي مؤخرا بعيد ميلاده الـ 41، اذ انه نشر صورة له من طفولته على حسابه الخاص وعلق عليها كاتبا: “اليوم أكمل هذا الطفل عامه الـ41 والحمدلله على كل نعمه” وأضاف : “واثق الخطوة بمحبّتكم وشامخ باحترامكم”