تراند اليوم : دخلت على الخط – انغام لبست البكيني

تعرضت المطربة المصرية، أنغام، لانتقادات كثيرة من جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهورها بمشهد غير مألوف لها على شاطئ البحر.

وأثارت الملابس التي ارتدتها أنغام في أحدث أغنياتها “بحبك وبرتاحلك” جدلا على “السوشيال ميديا”، لما رأوه من جرأة فيها، ويتناقض مع إطلالتها المعتادة المتسمة بالاعتدال.

وتظهر أنغام في صورة ترويجية من الأغنية وهي مرتدية فستانا صيفيا فضفاضا أبيض اللون بتصميم أقرب لـ”الكاش مايوه” وتسير على الشاطئ.

ومن الآراء المنتقدة لملابس أنغام في أغنية “بحبك وبرتاحلك” عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”: “لو مش باللبس ده صوتك أحلى صوت مش محتاجة”، و”ما كنتي بحاجه ابدااا للتصوير هكذا.. راجعي نفسك” و”ما كانش لازم تتعرّي بهذا الشّكل. تعوّدنا على صوت جميل. فما الدّاعي لهذا اللباس”، و”ليه كده أنا بحب صوتك جدا بس خللي لبسك كويس أرجوكي”، و”والله أنا بحب معظم أغانيكي… بس الصورة دي مش لايقة بيكي”، و”بلاش العري واللبس ده انتي جميلة في كل حالاتك”.

وفي المقابل، دافع البعض عن ملابس أنغام في الأغنية، ومنها أحد المتابعين الذي عاتب من هاجموها قائلا: “يا جماعة يعني وهي بتغنى بتكون ماسكة سبحه؟! علشان تقولوا لبسها ومش لبسها”.