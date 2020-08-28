تراند اليوم : بإطلالة ساحرة.. لطيفة تخطف الأنظار وتتصدر التريند

طلة ناعمة ورقيقة ظهرت بها الفنانة لطيفة مؤخرا خلال إعلانها عن طرح أغنيتها الجديدة “خليني”، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، باللوك الجديد.

فستان رقيق من اللون البيض، بقماش مخرم، مع تسريحة شعر “ليس”، ملمومة للخلف، ومكياج طبيعي من الألوان البيج، والبني الفاتح، وكتبت لطيفة في تعليقها على الصور، تشكر منى جمال، الميكب آرتست، وكذلك الصغير مصفف الشعر.

ونشرت لطيفة فيديو من برومو أغنيتها الجديدة لتسأل الجمهور عن انطباعهم عليها، وكتبت كذلك كلمات من الأغنية، “ماشي في بالك تهرب.. كيف ما يحلالك اهرب، مستنية اعرف رأيكم في أغنية “خليني” وفرجوني ڤيديوهاتكم وانتوا بتغنوها”..