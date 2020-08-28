تراند اليوم : قريبا.. حمدي المرغني وأوس أوس في فيلم جديد

تعاقد الثنائي حمدي المرغني وأوسع أوس على بطولة فيلم جديد من أجل تقديمه خلال الفترة المقبلة، حيث يجري الاستقرار على السيناريو واختيار المخرج المناسب تمهيداً لبدء عمليات التحضير.

ويأتي تعاون الممثلين المصريين حمدي الميرغني وأوس أوس في السينما بعد تقديمها مسلسل “اتنين في الصندوق” خلال شهر رمضان الماضي على قناة mbc مصر، ولذلك قرر تكرار التجربة مرة أخرى في السينما خصوصاً بعد تلقيهما العرض.

الجدير ذكره أن مسلسل “اتنين في الصندوق” من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني وأوس أوس و​نهي عابدين، و​صلاح عبدالله، ​حجاج عبدالعظيم، بيومي فؤاد، إنتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، ​أحمد عبدالله محمود، وآخرين من ضيوف الشرف.