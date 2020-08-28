تراند اليوم : محمود العسيلي يكشف عن قصة جمعته بتامر حسني في الدراسة.. “كانا بنفس المدرسة”

يستعد الفنانين المصريين ​تامر حسني ومحمود العسيلي لطرح ديو غنائي بعنوان “​اختراع“.

وعبر صفحته الخاصة تحدث محمود العسيلي عن قصة جمعته بتامر حسني أثناء مرحلة الدراسة، اذ انهما كانا في نفس المدرسة، وكتب العسيلي: “هحكي قصة محدش يعرفها خالص، حتى تامر مكانش مجمع أن الشخص ده أنا، لحد ما فكرته ومات مالضحك.. كنا في مدرسه واحده أنا وتامر، وأنا كنت في سنه خامسه ابتدائي وتامر كان التلميذ اللي مسؤل عن عروض حفلات التخرج، وكان هيغني ويعمل عرض استعراضي كبير، و جابوله ٤ أصوات عشان يختار منهم حد يغني معاه، بس كنا بنغني انجليزي، واخترني أنا عشان أشارك في العرض، وكنت فرحان اوي”.

وتابع العسيلي: “الفكرة من الموقف أن تامر نفس الشخص و نفس القلب اللي قابلته من أيام المدرسه لحد دلوقتي، وعايز أقوله أني أنا برضه فرحان نفس الفرحة ومتشرف باختيارك ليا لمشاركتك الأغنيه العسل دي، وإحنا كبار ومحققين أحلامنا، بالمناسبه أنت بجد مخرج جامد يا تيمو .. يارب الأغنيه تعجبكم .. (اختراع)”.