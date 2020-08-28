الجيش العراقي يعلن سقوط 3 صواريخ كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد المزيد

أعلن الجيش العراقي، فجر الجمعة، استهداف المنطقة الخضراء وسط بغداد للمرة الثانية خلال 24 ساعة.



وأكد الجيش العراقي أن 3 صواريخ كاتيوشا سقطت داخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، وتابع قائلًا: "تم إطلاقها من منطقة البيجية غربي العاصمة".

وفي وقت سابق مساء أمس الخميس، أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، سقوط صاروخ من طراز كاتيوشا في حي الجادرية، دون خسائر.

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وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان لها: "إن الصاروخ انطلق من طريق مرور سريع في حي الدورة جنوبي بغداد".

وتقف وراء تلك الهجمات، مليشيات وفصائل مسلحة مدعومة من إيران، كان قد حذرها مؤخرا رئيس الوزراء العراقي من الاستمرار في هذا التصعيد وعدم الامتثال إلى سلطة الدولة.

وتشكل الهجمات المتكررة بصواريخ الكاتيوشا تحديا كبيرا للأجهزة الأمنية العراقية منذ سنوات، والتي غالبًا ما تستهدف المنطقة الخضراء المحصنة أمنيًا ومعسكرات للتحالف الدولي ومصالح الولايات المتحدة في العراق.