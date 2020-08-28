شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو مفاجئ لـ سميرة سعيد من ابنها شادى خلال استعدادها لحفل لايف على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في فيديو مفاجئ، شوقت النجمة سميرة سعيد، جمهورها بطريقة طريفة من خلال عدم تلبية رغبة ابنها شادى في غناء مقطع من أغنيتها الجديدة عبر حسابها بموقع تويتر، موضحة أنها ستغنيها لأول مرة في حفلها المباشرة على موقع الفيديوهات الشهير تيك توك يوم 10 سبتمبرالمقبل.

ونشرت المطربة سميرة سعيد، عبر حسابها بموقع تويتر"فيديو" وعلقت قائلة:" انتهيت من الأغنية الجديدة للحفل المباشر على الإنترنت على تيك توك.. في العاشر من سبتمبر 8:30 مساءً .. لا تفوتها".

وتستعد الميجا ستار الديفا سميرة سعيد لإحياء حفل أون لاين لجمهورها ومحبيها على الحساب الشخصى لها عبر تطبيق "تيك توك" يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر المقبل، فى الساعة الثامنة والنصف مساء، ومن المقرر أن تغنى سميرة في حفلها مجموعة كبيرة من أغنيات ألبومها الأخير "أيام حياتى" منها "حب ميئوس منه" و"أنا كتير عليك" و"عيونك قدامى"، كما ستغنى مجموعة أخرى من أغنياتها القديمة "إحكى يا شهرزاد" و"ع البال".



سميرة سعيد وابنها شادى سميرة سعيد وابنها شادى

من ناحية أخرى انتهت الديفا سميرة سعيد من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "زعلنا من بعض" استعدادا لطرحها خلال الفترة المقبلة، وهى من كلمات الشاعر رمضان محمد، ألحان محمد يحيى، توزيع أمير محروس.

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يشار إلى أن آخر أعمال الديفا سميرة سعيد، تتر مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجمة ريهام حجاج، الذى حقق نجاحا كبيرا خلال شهر رمضان الماضى كتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها مدين ومن توزيع نادر حمدى.

فيما شاركت فى أوبريت "أنت أقوى" مع النجم الكبير محمد منير والنجم تامر حسنى والنجمة كارول سماحة والفنان وائل جسار والنجم التونسى صابر الرباعي، كما تم اختيار الأسماء القائمة على صناعة العمل بعناية فائقة، حيث كانت البداية مع الكاتب دكتور مدحت العدل والملحن عمرو مصطفى، ومشاركة أحد أهم الموسيقيين الموزع نادر حمدى؛ والمخرج الكبير طارق العريان الذى ما زال يعمل حتى اللحظة لتقديم عمل عالمى جديد.