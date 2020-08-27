محمد محمود عبدالعزيز ينجو من حادث سير.. شاهد

رنا صلاح الدين - نجا الفنان المصري محمد محمود عبدالعزيز، من حادث سير تعرض له، ونشر صورة لسيارته، والتي كاد أن ينقلب بها.

الفنان المصري كشف تفاصيل الحادث، على حسابه بموقع "انستجرام"، حيث كتب: "ألف حمد وشكر ليك يا رب، قطع مفاجئ فى الكوتش الأمامى و كنت هاتقلب بس ربنا ستر، جات سليمه".

وحرص على توجيه الشكر لصديقين له، بقوله: "شكراً لأصدقائي اللى بهدلتهم معايا لحد ما رجعت بيتنا الحمد لله.. @sherifmounirhassan @ashraf.abdelbadea".

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ومحمد محمود عبدالعزيز منتج وممثل مصري، والده هو الفنان الراحل محمود عبد العزيز وشقيقه هو الفنان كريم محمود عبد العزيز.

وقد عمل محمد محمود عبدالعزيز في بداية حياته كمساعد مخرج في بعض الأعمال السينمائية، ومنها: "ليلة البيبي دول"، ثم اتجه للتمثيل وشارك في عدد من الأعمال الفنية، منها: فيلم "شباب على الهوا"، ومسلسل "يحيا العدل"، ومسلسل "القطة العميا".

أسس الفنان شركة "كوور للإنتاج الفني"، ثم انضم مع المنتج ريمون مقار صاحب شركة "سوتش"، وكونا معا شركة "مجموعة فنون مصر للإنتاج و التوزيع"، والتي بدأت أولى أعمالها في رمضان عام 2012 بإنتاج مسلسل "باب الخلق" للنجم الراحل محمود عبدالعزيز.