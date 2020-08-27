رنا صلاح الدين - علقت الإعلامية المصرية ريهام سعيد على الحكم الذي أصدرته المحكمة الاقتصادية بحبس الفنانة سما المصري سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة سبها وقذفها.
ريهام كتبت، على حسابها بموقع "انستجرام": "سبحان الله السنه الي فاتت زي انهارده استقبلت خبر وقفي من المجلس الأعلي للإعلام بصدمة لاني معملتش حاجه في حياتي اهم من مساعده مرضي السمنه و نصيحتي كانت من خوفي عليهم لان انا مريضه سمنه واخدت وعد ان كل واحد بيعاني هايتعالج".
وأضافت: "فحتي لو كلامي قاسي يبقي عشان يقبلوا علي العلاج الي تعبت اوي عشان اخليه بالمجان حتي خارج التبرعات . ناس كتير اتخلت عني كانت بتعرفني فقط لشهرتي راحوا و الاقنعه اترفعت و اتصدمت في ناس كتير اوي ماشافوش مني غير كل خير ده غير الاهانه و السب".
وتابعت: "ناس كتير اوي غلطت فيه و هما مش فاهمين حاجه . في نفس يوم وقفي من غير شماته و لكن بقناعه ان التوكل علي ربنا فقط حتي لو ملكش حد كفايه، بعد سنه انهارده يتفك الوقف والي عايرني اني مش بشتغل اتطرد شر طرده والمجلس الاعلي اتحل و سما اخدت حكم و الي كانوا بيعملوا فيديوهات ضدي حالتهم كرب و اعتذروا.في اقل من سنه رجع الحق عشان ربنا عادل و عظيم و كريم و الي عند ربنا مابيروحش".
واستطردت : "بشكرك يا رب . بشكر المحامي شعبان سعيد الي في ضهري طول الوقت بشكر زوجي بشكر اي حد كلمني او سال عليه وانا مش بشتغل و مذيعه و مكسره الدنيا بشكر الناس الاصيله الجدعه زي الفانز و زي حمدي بدر و محمد رمضان و ياسمين عبد العزيز و بدريه طلبه و دينا و مي كساب و ايمان العاصي و اصاله و احمد رزق و علاء الشربيني و سعد الصغير . بشكر كل واحد عمل فولو البروفايل ده و انا مش حاجه وولا حاجه مش بشتغل و مش عارفين هاشتغل تاني واله لا".
واختتمت قائلة: "مبسوطه بالسنه الي بعدها مفيش حواليه غير الناس الي بتحبني بجد . بشكرك يا رب . و بشكر القضاء العادل و الدوله المحترمه . اخيرا الحق بقي بيرجع في مصر في عهد ريس محترم و قوي . الحمد لله .
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق لريهام سعيد بعد تسببها في حبس سما المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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