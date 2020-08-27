أول تعليق لريهام سعيد بعد تسببها في حبس سما المصري

رنا صلاح الدين - علقت الإعلامية المصرية ريهام سعيد على الحكم الذي أصدرته المحكمة الاقتصادية بحبس الفنانة سما المصري سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة سبها وقذفها.

ريهام كتبت، على حسابها بموقع "انستجرام": "سبحان الله السنه الي فاتت زي انهارده استقبلت خبر وقفي من المجلس الأعلي للإعلام بصدمة لاني معملتش حاجه في حياتي اهم من مساعده مرضي السمنه و نصيحتي كانت من خوفي عليهم لان انا مريضه سمنه واخدت وعد ان كل واحد بيعاني هايتعالج".

وأضافت: "فحتي لو كلامي قاسي يبقي عشان يقبلوا علي العلاج الي تعبت اوي عشان اخليه بالمجان حتي خارج التبرعات . ناس كتير اتخلت عني كانت بتعرفني فقط لشهرتي راحوا و الاقنعه اترفعت و اتصدمت في ناس كتير اوي ماشافوش مني غير كل خير ده غير الاهانه و السب".

وتابعت: "ناس كتير اوي غلطت فيه و هما مش فاهمين حاجه . في نفس يوم وقفي من غير شماته و لكن بقناعه ان التوكل علي ربنا فقط حتي لو ملكش حد كفايه، بعد سنه انهارده يتفك الوقف والي عايرني اني مش بشتغل اتطرد شر طرده والمجلس الاعلي اتحل و سما اخدت حكم و الي كانوا بيعملوا فيديوهات ضدي حالتهم كرب و اعتذروا.في اقل من سنه رجع الحق عشان ربنا عادل و عظيم و كريم و الي عند ربنا مابيروحش".

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واستطردت : "بشكرك يا رب . بشكر المحامي شعبان سعيد الي في ضهري طول الوقت بشكر زوجي بشكر اي حد كلمني او سال عليه وانا مش بشتغل و مذيعه و مكسره الدنيا بشكر الناس الاصيله الجدعه زي الفانز و زي حمدي بدر و محمد رمضان و ياسمين عبد العزيز و بدريه طلبه و دينا و مي كساب و ايمان العاصي و اصاله و احمد رزق و علاء الشربيني و سعد الصغير . بشكر كل واحد عمل فولو البروفايل ده و انا مش حاجه وولا حاجه مش بشتغل و مش عارفين هاشتغل تاني واله لا".

واختتمت قائلة: "مبسوطه بالسنه الي بعدها مفيش حواليه غير الناس الي بتحبني بجد . بشكرك يا رب . و بشكر القضاء العادل و الدوله المحترمه . اخيرا الحق بقي بيرجع في مصر في عهد ريس محترم و قوي . الحمد لله .