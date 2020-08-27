الفنانة عارفة عبدالرسول تتلقى هدية مميزة من رانيا يوسف.. ما هي؟

رنا صلاح الدين - تلقت االفنانة المصرية عارفة عبدالرسول هدية مميزة من الفنانة رانيا يوسف، أثناء تصويرهما الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح".

عارفة كشفت أن هذه الهدية أسعدتها كثيرا، حيث كتبت على حسابها بموقع "الفيس بوك": "من كام يوم داخله التصوير لقيت زميلتى قاعدة بتعمل شعرها وبتسمع فيروز قولتلها سيدى على المزاج الرايق أنت مسجلاهم قالتلى لأ دي إذاعة الأغاني بتجيب فقرة فيروزية الساعة 9 الصبح".

الفنانة المصرية أضافت: "قولتلها الله الله على الجمال.. سألتني عندك راديو قولتلها لأ بس ممكن أنزله على الموبايل مش الراديو ممكن يجى على الموبايل ابتسمت وسكتت".

عارفة عبدالرسول ورانيا يوسف

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وتابعت: "النهارده لقيتها داخله عليا براديو فخم فى علبة فخمة برضه واديتهولي هدية... أنا اتلخبطت مش عارفه أبكى ولا أفرح، طول عمرى بادلع اللى حواليا وقليقلين قوى اللى دلعونى".

واختتمت كلامها، بقولها: " فعلا الفرحة لجمتني مش عشان الراديو عشان ماكنتش مصدقة أن فيه ناس حلوة كده.. بوست للمرة المليون فى حب الست.. رانيا يوسف".

ومسلسل "الأنسة فرح" بطولة اسماء أبو اليزيد، ورانيا يوسف، وأحمد مجدي، ومحمد كيلاني، وعارفة عبدالرسول، وتامر فرج، وقد حقق الجزء الأول من المسلسل نجاحا كبيرا عند عرضه.