راغب علامة يحتفل بعقد قران ابنة شقيقه ويشهد على العقد.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - احتفل الفنان اللبناني راغب علامة بعقد قران ابنة شقيقه، ونشر مجموعة صور من الحفل، على حسابه الخاص بموقع "انستجرام".

ابنة شقيق الفنان اللبناني تألقت بفستان أبيض بسيط، ووضعت طرحة بيضاء كبيرة على رأسها، منحتها جمالا خاصا

راغب وجه تهنئة لابنة شقيقه وعريسها، قائلا: "أسأل الله أن يرزقكما السعادة والحب والاستقرار في حياتكما على طول العمر".

وتابع: "حبيبتي الأبنة الوحيدة لشقيقي خضر والشاب المحترم محمد حمود الذي نفتخر بأن يكون فرداً من عائلتنا ونفتخر بأهله المحترمين والأفاضل.. كل الحب لكما محمد ويارا".

وقد ظهر الفنان اللبناني في بعض الصور، التي تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وهو يشهد على عقد الزواج.

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وكان الفنان اللبناني راغب علامة قد وافق مؤخرا على هجرة نجليه «خالد ولؤي» من لبنان، حتى يمنحهما فرصة للعيش في بلد آمن يحترم الانسان بحسب تصريحاته.

خالد ولؤي اختارا أن يعيشا بعيداً عن والديهما في الإمارات، حيث يتواجد نجلا السوبر ستار حالياً في دبي، وعن سبب موافقته على سفر نجليه، قال راغب: «المهم أن يعيش خالد ولؤي في ظل نظام آمن، يحترم الإنسان، وليس بنظام تحكمه الخنازير القاتلة التي تقضي على كل ما جناه الإنسان خلال عشرات السنوات».

علامة أضاف مهاجماً طريقة تعامل المسئولين في لبنان على أساس الطوائف: «خالد ولؤي لا يفرقان بين الناس بحسب طوائفهم، وهما يحترمان الجميع، ومن المهم أن يعيش إبناي سعيدين وناجحين، وفي لبنان لا مكان للمحترمين والمسالمين، إذ إنه في لبنان يقيّمونك بحسب طائفتك وكرهك للآخر، أتمنى أن تصطلح الأمور في وطننا».

يُذكر أن منزل راغب علامة تضرر بشكل كبير بسبب انفجار بيروت الأخير، والذي وقع 4 أغسطس الماضي، وقد كتب النجم اللبناني مهاجماً المسئولين في لبنان بسبب الانفجار: «لا تحاولوا إقناعنا بأن هذا الانفجار المدمّر هو بالصدفة. كفاكم كذباً ونفاقاً!.. إنه عمل عدواني إرهابي تخرج منه رائحة الخيانة والغدر.. نحن الشعب اللبناني لسنا إلا لعبة وضحية بين يدي الإجرام السياسي والدولي».