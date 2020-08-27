ريهام عبدالغفور تحتفل بخطوبة ابنة شقيقتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور بخطوبة ابنة شقيقتها، وشاركت متابعيها بصورة من الحفل.

وظهرت ريهام في الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص بموقع "انستجرام" برفقة ابنة شقيقتها وعريسها، وقد تألقت الفنانة بفستان أحمر قصير، وجمعت شعرها للخلف، وتزينت بمكياج قوي، بينما أطلت العروس بفستان طويل ناعم.

الفنانة المصرية أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: "لا أستطيع أن أصدق أن طفلتي الصغيرة أصبحت عروس جميلة".

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وأضافت: "ابنة شقيقتي التي علمتني كيف أصبح أما قبل أن أنجب بالفعل، بحبك وفخورة بيكي".

وقد تلقت ريهام التهنئة من جمهورها على خطبة ابنة شقيقتها، وأكدوا أنه يوجد شبه كبير بينهما.

يذكر أن ريهام عبدالغفور لم تشارك في أي أعمال في شهر رمضان الماضي، وذلك بعدما كانت قد تألقت في شهر رمضان قبل الماضي خلال مسلسل "زي الشمس" بطولة الفنانة دينا الشربيني.