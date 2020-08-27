منى زكي تتألق في جلسة تصوير حديثة وتتلقى الغزل من نجوم الفن.. صور

رنا صلاح الدين - خضعت النجمة المصرية منى زكي لجلسة تصوير حديثة، تألقت فيها بإطلالة خطفت الأنظار.

منى شاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص بموقع "انستجرام"، والتي تألقت فيها بفستان أبيض طويل مشقوق عند أحد الساقين، وجمعت شعرها للخلف.

النجمة المصرية تزينت بمكياج هادئ، وإكسسوارات مميزة، وظهرت وهي تداعب مياه حمام السباحة بقدميها.

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منى أرفقت الصور بمقولة للكاتب الفرنسي جول رونار: "على الأرض لا يوجد جنة ، ولكن توجد أجزاء منها".

وقد تلقت الفنانة الكثير من تعليقات الغزل من جمهورها وزملائها نجوم الفن، أبرزهم الفنان أحمد السعدني، والذي أكمل جملتها، قائلا: "لكن الأكيد إنك جاية من هناك"، كما تغزل الفنان عمر السعيد في ضحكتها، قائلا: "صباحك زي ضحكتك المبهجة".

يذكر أن منى زكي تنتظر عرض فيلمها الجديد "العنكبوت"، والذي يشاركها بطولته الفنان أحمد السقا، والفنان ظافر العابدين، والفنانة يسرا اللوزي، وغيرهم.

كما قامت مؤخرا باستئناف تصوير مسلسلها الجديد "تقاطع طرق"، والذي كان من المقرر عرضه في شهر رمضان الماضي، لكن تم تأجيله نظرا لتعذر استكمال التصوير في ظل أزمة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، ويشاركها بطولته كل من محمد ممدوح، ومحمد فراج، وسيد رجب، وعائشة بن أحمد، ومايان السيد، وغيرهم، وهو من إخراج تامر محسن.