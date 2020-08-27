هند صبري تصدم جمهورها بالشعر الأبيض.. شاهد

رنا صلاح الدين - نشرت الفنانة التونسية هند صبري صورة حديثة لها، ظهرت فيها بدون "ماكياج"، مما أظهرها بملامح مختلفة.

كما كشفت الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص بموقع "انستجرام"، عن وجود شعر أبيض في مقدمة رأسها، وهو ما لفت أنظار جمهورها، وأشاروا إلى أنها تخطت سن الأربعين.

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الفنانة التونسية علقت على الصورة، بمقولة للرسامة الشهيرة فريدا كاهلو، حيث كتبت: "في نهاية اليوم يمكننا أن نتحمل أكثر مما نعتقد أننا نستطيع.. فريدا كاهلو".

يذكر أن الفنانة التونسية هند صبري تقوم حاليا بتصوير دورها في مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة الفنان أحمد عز، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم، حيث كان مقررا عرضه في شهر رمضان الماضي لكنه تأجل نظرا لظروف فيروس "كورونا".

كما تشارك هند في فيلم "كيرة والجن" بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز، وهو من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، ومن المقرر عرضه في عيد الأضحى القادم.