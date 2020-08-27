بالفيديو.. تامر حسني يشوق جمهوره لأغنية "اختراع" مع "صديق العمر"

نشر تامر حسني مقطعا صغيرا من أغنيته الجديدة "اختراع" التي تجمعه بمحمود العسيلي، عبر حسابه على فيسبوك، ومن المقرر طرحها كاملة، الجمعة، وهي من إخراج تامر حسني وكلمات الشاعر أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم.



وكتب تامر حسني عبر حسابه في أنستقرام: "حبيبي وأخويا النجم الكبير محمود العسيلي نورت الأغنية يا فنان يا عسل يا صديق العُمر، بس محدش يعرف، اتشرفت بيك يا حبيبي وإن شاء الله نضيف نجاح جديد لينا أنا وأنت، وبجد صداقة عُمر كانت متشالة وظهرت في الكليب، عملنا مجهود إن شاء الله يعجبكم ويليق بيك أجمهور أعسل أنت".

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وكان تامر حسني طرح مؤخرا أغنية "لينا حياة بعدين" عبر قناته على "يوتيوب" وهي تتر مسلسل "مدرسة الحب 3"، والأغنية من كلمات الشاعر أحمد المالكي، ألحان شريف بدر، توزيع موسيقي هيثم راضي.

واستقر حسني على اسم "خليك فولاذي" عنوانا لألبومه الجديد المقرر طرحه مع شركة "روتانا" خلال الأسابيع المقبلة.