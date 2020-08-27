التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته مليشيات الحوثي باتجاه السعودية المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الجمعة 2020/8/28 12:24 ص بتوقيت أبوظبي الجمعة 2020/8/28 12:24 ص بتوقيت أبوظبي

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء الخميس، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه إحدى قرى السعودية.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي: "إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة نجران، بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين". ولا تزال مليشيا الحوثي تمارس محاولاتها العدائية والإرهابية تجاه المملكة، والتي يتصدى لها التحالف باعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار داخل الأراضي اليمنية. وسبق أن اتهم العقيد المالكي المليشيا الحوثية بالاستمرار في انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيًا على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.

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