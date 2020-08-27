نجوم الغناء يكشفون لـ"الخليج 365" أسباب الاتجاه للأغانى "السينجل"

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شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الغناء يكشفون لـ"الخليج 365" أسباب الاتجاه للأغانى "السينجل" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساحة الغنائية خلال الفترة الأخيرة اتجاه العديد من المطربين إلى طرح أغنيات "سينجل" بدلا من الألبوم بشكل كامل أو طرحه عن طريق "سينجلات" بعد ذلك يتم طرح الألبوم بشكل كامل، وفى التقرير التالى يرصد ”الخليج 365” رأى نجوم الغناء عن سر طرح أغنيات عن طريق "السينجل" وليس الألبوم بشكل كامل.
باسكال مشعلانى
قالت النجمة اللبنانية باسكال مشعلان، إن فكرة الألبومات لم تعد مثل السابق، فعند نزول ألبوم نجد أن هناك أكثر من أغنية ستظلم فيه، لذلك هى من أنصار الأغانى "السينجل" أو "المينى ألبوم" الذى لا تتخطى عدد أغانيه الـ 6 أغان.
مروان خورى
أما المطرب اللبناني مروان خوري أشار إلى تفضيله الأغانى بطريقة "السينجل"، مؤكدًا أنه الوقت الحالي لم يعد مناسبًا لفكرة طرح ألبوم غنائي كامل، خاصة وأنه انشغل الفترة الماضية عن تقديم جديد للجمهور، ويحتاج للعودة لهم بعمل جديد في أقرب وقت.
مي كساب
في نفس السياق، كشفت المطربة مي كساب، عن أنها من مؤيدى الألبوم لكن "السينجل" لن يشبعها فنيا ولا وجدانيا، قائلة "لست مطربة سناجل، لكن أريد أن أقدم تاريخا، وأقدم ألبوم راضية عنه، ويرضى جمهورى".
أحمد جمال
كما يرى المطرب أحمد جمال أنه لا غنى عن الألبوم الغنائى لأى مطرب، بالرغم من أن الأغانى "السينجل" تعيش لفترة أطول وتؤثر أكثر وهى اللون الشائع والأقوى حاليًا، ولكنى أفضل التنويع بين الأمرين، بمعنى أن تطرح أغانى منفردة فى توقيت تحضيرك للألبوم.
سعد رمضان
ويقول المطرب اللبنانى سعد رمضا، إنه قبل أغنية "شو محسودين" طرح "مينى ألبوم" كان يضم 4 أغاني، ومهما كان الألبوم جيدا تتعرض بعض الأغاني للظلم فيه، وهذا ما حدث عندما طرح ألبوم وقتها، فاليوم نحن في عصر "السينجل"، لأن الجمهور أصبح ميال لمثل هذه الأغاني، بدليل عدم اتجاهه لشراء الألبوم.
ياسمين علي
وأيدت المطربة ياسمين على فكرة تفضيل طرح الألبوم الجديد بطريقة "السينجل"، وقالت: "فى البداية، سيتم طرح أغنية سينجل من الألبوم نفسه وليست خارج الألبوم، وذلك لمعرفة ردود الأفعال ومدى تقبل الجمهور للألبوم، ثم طرح الألبوم مرة واحدة كاملا".
وأضافت ياسمين "أحب التركيز فى عمل واحد وصعب أركز بعملين بنفس الوقت حتى تكون صحيحه"، مشيرة إلى أن فكرة وجود ألبوم كامل، تعود إلى تامر حسين لأن من تاريخ الفنان هو وجود ألبوم كامل.
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