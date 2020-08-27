شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الغناء يكشفون لـ"الخليج 365" أسباب الاتجاه للأغانى "السينجل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساحة الغنائية خلال الفترة الأخيرة اتجاه العديد من المطربين إلى طرح أغنيات "سينجل" بدلا من الألبوم بشكل كامل أو طرحه عن طريق "سينجلات" بعد ذلك يتم طرح الألبوم بشكل كامل، وفى التقرير التالى يرصد ”الخليج 365” رأى نجوم الغناء عن سر طرح أغنيات عن طريق "السينجل" وليس الألبوم بشكل كامل.

باسكال مشعلانى

قالت النجمة اللبنانية باسكال مشعلان، إن فكرة الألبومات لم تعد مثل السابق، فعند نزول ألبوم نجد أن هناك أكثر من أغنية ستظلم فيه، لذلك هى من أنصار الأغانى "السينجل" أو "المينى ألبوم" الذى لا تتخطى عدد أغانيه الـ 6 أغان.

مروان خورى

أما المطرب اللبناني مروان خوري أشار إلى تفضيله الأغانى بطريقة "السينجل"، مؤكدًا أنه الوقت الحالي لم يعد مناسبًا لفكرة طرح ألبوم غنائي كامل، خاصة وأنه انشغل الفترة الماضية عن تقديم جديد للجمهور، ويحتاج للعودة لهم بعمل جديد في أقرب وقت.

مي كساب

في نفس السياق، كشفت المطربة مي كساب، عن أنها من مؤيدى الألبوم لكن "السينجل" لن يشبعها فنيا ولا وجدانيا، قائلة "لست مطربة سناجل، لكن أريد أن أقدم تاريخا، وأقدم ألبوم راضية عنه، ويرضى جمهورى".

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أحمد جمال

كما يرى المطرب أحمد جمال أنه لا غنى عن الألبوم الغنائى لأى مطرب، بالرغم من أن الأغانى "السينجل" تعيش لفترة أطول وتؤثر أكثر وهى اللون الشائع والأقوى حاليًا، ولكنى أفضل التنويع بين الأمرين، بمعنى أن تطرح أغانى منفردة فى توقيت تحضيرك للألبوم.

سعد رمضان

ويقول المطرب اللبنانى سعد رمضا، إنه قبل أغنية "شو محسودين" طرح "مينى ألبوم" كان يضم 4 أغاني، ومهما كان الألبوم جيدا تتعرض بعض الأغاني للظلم فيه، وهذا ما حدث عندما طرح ألبوم وقتها، فاليوم نحن في عصر "السينجل"، لأن الجمهور أصبح ميال لمثل هذه الأغاني، بدليل عدم اتجاهه لشراء الألبوم.

ياسمين علي

وأيدت المطربة ياسمين على فكرة تفضيل طرح الألبوم الجديد بطريقة "السينجل"، وقالت: "فى البداية، سيتم طرح أغنية سينجل من الألبوم نفسه وليست خارج الألبوم، وذلك لمعرفة ردود الأفعال ومدى تقبل الجمهور للألبوم، ثم طرح الألبوم مرة واحدة كاملا".

وأضافت ياسمين "أحب التركيز فى عمل واحد وصعب أركز بعملين بنفس الوقت حتى تكون صحيحه"، مشيرة إلى أن فكرة وجود ألبوم كامل، تعود إلى تامر حسين لأن من تاريخ الفنان هو وجود ألبوم كامل.