شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى في يوم المرأة الإماراتية: درّة ثمينة ووجودها جزء من التنمية الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المطرب الإماراتى حسين الجسمى، رسالة رقيقة إلى المرأة الإماراتية في يومها، مشيرًا إلى دورها المهم وأن وجودها جزء من التنمية في كل المجالات.

وكتب حسين الجسمى، عبر حسابه بموقع تويتر: "درّة ثمينة ودورها كبير ومهم، ووجودها جزء من التنمية الوطنية في كل المجالات كل عام والمرأة الإماراتية بخير ..نحن نفتخر بك يوم المرأة الإماراتية".



حسين الجسمى تويتر

وتحتفل دولة الإمارات في 28 أغسطس من كل عام بيوم المرأة الإماراتية، تزامناً مع ذكرى تأسيس الاتحاد النسائي العام عام 1975، وبدأ الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية في عام 2015، ويأتي هذ العام تحت شعار "التخطيط للخمسين: المرأة سند للوطن".

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وتعتبر الشيخة فاطمة بنت مبارك رائدة الحركة النسائية في دولة الإمارات ويعود لها الفضل في تأسيس الاتحاد النسائي العام، فيما يتميز النهج الذي طرحته في مجال العمل النسائي بالتوازن بين السعي إلى الانفتاح على روح العصر وبين الحفاظ على الأصالة العربية والتقاليد الإسلامية إيمانا من سموها بأن الحفاظ على الخصوصية الثقافية هو السبيل الوحيد لتحقيق التقدم المنشود.

يشار إلى أنه تصدر هاشتاج "يوم المرأة الإماراتية" موقع "تويتر"، وذلك قبل يوم من "يوم المرأة الإماراتية"، الذي تحتفل به دولة الإمارات العربية المتحدة في 28 أغسطس من كل عام، ويمثل مناسبة وطنية للتعبير عن الاعتزاز بإنجازات المرأة وتقدير دورها الحيوي ومساهمتها المتميزة في نهضة الدولة وتقدمها المستدام.