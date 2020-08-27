شكرا لقرائتكم خبر عن الدراما الإماراتية تنتعش بمسلسل "المنصة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتعش الدراما الإماراتية من جديد بمسلسل "المنصة" والمقرر عرضه قريبًا وتدور قصته فى فلك حرب المعلومات وهيمنة السوشيال ميديا على حياة البشر فى الزمن المعاصر، ومن المقرر بدء عرضه إلكترونيًا تزامنًا مع عرضه على القنوات الإماراتية، والمسلسل من تأليف الكاتب هوزان عكو، ومن إخراج الألمانى رودريغو كيشنر، وبإشراف عام وفنى للمخرج منصور اليبهونى الظاهري .

ويجمع المسلسل توليفة من نجوم الوطن العربى والخليج وأميركا، مرتكزة على النجوم: مكسيم خليل، عبد المحسن النمر، خالد القيش ومعتصم النهار وسامر إسماعيل، والنجوم سلوم حداد وأحمد الجسمى وسمر سامي، شادى الصفدى ولين غرة، ياسر النيادي، خالد السيد، رهام القصار، سعود الكعبي، يارى قاسم، جينى أسبر، علاء الزعبي، يوسف الكعبي، جابر جوخدار، أدهم مرشد وغانم الزرلي، ومشاركة المذيعة الإماراتية ومقدمة البرامج مهيرة عبد العزيز التى تخوض مغامرة التمثيل لأول مرة، كما يشهد المسلسل ظهور خاص للممثل الأمريكى العالمى دان كين، المعروف بتقديمه شخصية سوبرمان فى المسلسل الأمريكى الشهير "لويس وكلارك".

ويخوض مؤلف العمل الكاتب هوزان عكو مغامرة درامية جديدة بعد النجاح الجماهيرى الذى حققه خلال مسلسله الأخير "الهيبة"، موضحًا أن "المنصة" يعد بمثابة عمل درامى استثنائى ، بنى الهدف الأساسى منه تقديم دراما عربية تنافس العالمية ويتم استقطابها عبر كبرى منصات العرض العالمية، وتجسد قصته حكاية هموم الإنسان المعاصر وتأمين حياته ومعلوماته والعلاقات الإنسانية وسط هيمنة حرب المعلومات وسيطرة السوشيال ميديا، مضيفًا أن القائمين على المسلسل حرصوا على استقطاب كوكبة من أهم النجوم فى الخليج والعالم العربي.