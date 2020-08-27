شكرا لقرائتكم خبر عن سيلينا جوميز تحتفل بآخر حلقات برنامج "Selena + Chef" بوصفة آيس كريم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة العالمية سيلينا جوميز، اليوم الخميس، بانتهاء الحلقات الأخيرة من الموسم الأول لبرنامجها " Selena + Chef"، وبهذه المناسبة نشرت سيلينا مقطع فيديو عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، والذى ظهرت فيه أثناء إعداد وصفة جديدة من مثلجات الآيس كريم.

شاركت سيلينا جوميز، لحظات احتفالها بطريقتها الخاصة مع جمهورها ومتابعيها على منصات السوشيال ميديا، وكتبت النجمة العالمية، فى تعليقها على مقطع الفيديو الذى نشرته من مطبخ منزلها، "للاحتفال بالحلقات الأخيرة من Selena + Chef Season 1 على hbo max وإصدار ICE CREAM، أعددت وصفة إضافية صغيرة.. مثلجات الصدفة".



سيلينا جوميز تحضر الآيس كريم

ويشار إلى أنه بينما توقع كثيرون أن تقدم النجمة العالمية سيلينا جوميز، برنامجا خاصا بالطهى من أجل الاستفادة بوقتها خلال وجودها بالحجر المنزلى الذاتى خوفا من الإصابة بفيروس كورونا، لكن فى الحقيقة أن برنامج " Selena + Chef " الذى يعرض على قناة HBO Max والمكون من 10 حلقات، هو وسيلة لإظهار سيلينا جوميز مدى عشقها للطعام ورغبتها الشديدة فى تعلم الطهى كونها ليست بطاهيه ماهرة.

وعلى جانب آخر، كانت قد كشفت النجمة العالمية سيلينا جوميز، عن تعاون وشيك مع الفريق الكورى الشهير "BLACKPINK"، وهو الخبر الذى لاقى حماس كل محبى ومعجبى جوميز من شتى أنحاء العالم، وتداولت المواقع الفنية الشهيرة الخبر بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية.



سيلينا جوميز تحتفل بانتهاء الموسم الأول من برنامج Selena + Chef

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سيلينا جوميز تعد وصفة جديدة من الآيس كريم

وحينها، قالت سيلينا جوميز، أنها بصدد إطلاق أغنية سينجل ستكون بمثابة مفاجأة لكل عشاقها وهى متحمسة جدا لهذه التجربة، حيث تعاونت فى هذه الأغنية مع فريق BLACKPINK، ومن المقرر أن يتم إطلاق الأغنية يوم الجمعة 28 أغسطس الجارى، وهو ما أكدته جوميز عبر صفحتها على "تويتر".

يذكر أن سيلينا جوميز ركزت مؤخرا على الإعلان أنها تتمنى العمل على عمل موسيقى يجمعها بواحدة من أهم نجمات الغناء بالعالم وهى النجمة العالمية تايلور سويفت، ومن المعروف أن المغنية والممثلة البالغة من العمر28 عاما صديقة مقربة لتايلور البالغة من العمر 30 عاما، وذلك منذ سنوات طويلة، وقد تحاول النجمتين دائما اظهار دعمهما لبعضهم البعض .



سيلينا جوميز تحتفل بوصفة آيس كريم جديدة

وقالت سيلينا جوميز: "لطالما حلمت بعمل أغنية مع تايلور سويفت، ففى الحقيقة كلانا يريد القيام بهذه الخطوة ومتحمسين لها، ولأننا مقربين فيبدو الأمر وكأنه عائلى فهى أفضل صديقة لى، وتحدثنا عن هذه الخطوة بالتأكيد".