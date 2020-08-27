شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبي ومايا دياب يعلقان على رفع صور طائفية بلبنان.. قالوا ايه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزامنًا مع الاشتباكات العنيفة التي تشهدها بعض المناطق في لبنان على خلفية رفع صور ولافتات طائفية، نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب مقطع فيديو لعدد من اللبنانيين الذين يجهزون "المشانق" في بعض المناطق اللبنانية، معلقة: "مشانقكن صاروا جاهزين، ناقص تضهروا من المخابئ.. الشعب يحاكم".

من جانبه، كتبت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عبر تويتر: "لكل اللي عم يخطط ويحلم بحرب أهلية.. للأسف بحب قلكن أنه جزء كبير من شبابنا هاجر أو عّم بخطط للهجرة.. واللي مش قادر يهاجر ومضطر يبقى صار واعي وصار عارف اللعبة كتير منيح.. بيبقالكن زقيفة وغنم الزعماء ولهيدول تحديدا منقلّن ، استمتعوا".



نوال الزغبي عبر تويتر

Advertisements

من ناحية أخرى، شهدت منطقة خلدة اللبنانية، أجواء متوترة جراء تجدد إطلاق النار ببن عناصر من حزب الله وحركة أمل الشيعيتين، على خلفية رفع صور مذهبية، فيما تداول رواد "تويتر" ووسائل إعلام لبنانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ترصد جانبا من هذه الاشتباكات من بينها مقطع فيديو يظهر إضرام النيران داخل سيّارة على اوتوستراد خلدة قيل إنها تعود لمسؤول حزب الله في المنطقة.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن إطلاق النار تجدد فى محيط سوبر ماركت رمال، مشيرة إلى أن الجيش اللبنانى يعمل على ملاحقة مطلقى النار واعتقالهم، كما أغلق جميع مداخل ومخارج المنطقة وانتشر بكثافة على الطرقات.

فى سياق متصل، قالت وسائل إعلام لبنانية، إن الاشتباكات التي وقعت بين عناصر من حزب الله وحركة أمل الشيعيتين بمطقة خلدة أسفرت عن مقتل شخصين.